所謂KOL(Key Opinion Leader)，直譯為關鍵意見領袖，意指互聯網上特別有影響力的人。而王小凡就是一位成功的KOL。她原來是一名空姐，在經營「一名空界的流水帳日記」部落格大受歡迎後，離開原職，正式成為一名全職的自媒體經營者。她所經營的自媒體，擴及FB、IG、Podcast、youtube，同時也成功跨界，身兼電台DJ及各種活動典禮的主持人。目前，她的FB粉絲多達30萬人，IG也有5萬人追蹤。

擁有多種平台經驗的王小凡說，由於每個人的專長與喜好不同，所以並沒有哪一種平台比較容易成功的說法。她個人擅長的是圖文，但也有人擅長製作影片，所以很難定論。但有一件事可以確定的，就是KOL必須要對潮流很敏感，能夠抓住當紅話題就有機會爆紅。她自己就曾經幸運捕捉到幾個熱門話題，又經媒體報導，粉絲人數就立即暴增了。

王小凡也說，KOL的生存之道是仰賴業配，所以讓廠商認同所經營自媒體的質感是很重要的自我要求。為此，初期她是採用自拍或找親友拍照，後期也不惜出資找攝影師幫忙。剛開始，她為了布置情境，添購了一些布材小物當作配件，但後來發現，簡單乾淨就是最好的背景，家裡只要有一面光線好的白牆，就是拍照的最佳地點。但她也承認，必要時她也會去商借飯店，以提升拍照品質，對商借者則以註名地點作為回報。

王小凡又強調，KOL必須具備良好的心理素質。因為這個世界上有人喜歡你，就會有人不喜歡你，所以KOL難免會有碰到酸民或黑粉的時候。但她個人從未因此而刪除任何一個粉絲，因為對方的留言也可能只是一時情緒，要選擇包容。而她的處理方式則是很有個性的回答：如果看不順眼可以選擇不要看或是謝謝指教等。對於KOL，追求的是互動率，只要有互動平台就會有分數，所以即使如此也都不會是白費。亦因如此，王小凡又提出一個忠告，不要為了討好粉絲而扭曲自己，因為人設是無法演的，只有誠實地表現最真實的自己，所獲得的掌聲才能長長久久。

至於如何評估自己可以依賴自媒體營生，王小凡說，沒有標準答案。因為可能只有幾千個粉絲就有業配了，但就算有10萬個粉絲也未必穩定。在疫情期間，很多自媒體都過得非常辛苦。所以她強調，一定要等自媒體經營起來後再辭職，而不是為了立志作KOL先去辭職。

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