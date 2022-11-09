原住民族的文化透過多元產業的發展，不僅在手工藝、文創都相當出色外，近年更以傳統文化結合新創事業，顯示產業與時俱進。但較缺少創業基金與平台，使產業能見度較低。為推動及建置原住民族經濟產業平台及提供創業者第一桶金，新北市政府原民局自108年起執行侯友宜市長之原住民四大政見之一〜成立天使基金，並啟動產業精實暨創業計畫，以民間創意及政府資源共同協力，創造原住民族創意經濟並激發族人自我發展事業的創新能力。4年來不僅培育百名原住民產業人才，更從中選出30案具潛力及執行能力之團隊，產業範圍涵蓋生命禮儀、美食、美甲、新媒體、設計、繪本、粧品、運動、文教、音樂、環保等，以傳統文化結合新創產業，讓原住民族文化及產業有更多的發展性。

為提升產業能量、培育產業優秀人才，新北市政府透過持續推動原住民族產業精實暨創業計畫，迄今已提供近600萬元獎勵金作為新北市創業及產業能量發展之獎勵，並連結產業界、學界等多面向資源，提供族人上百小時的事業體課程培力及輔導諮詢服務，也整合相關資源，如協助事業體登記、輔導爭取中央計畫資源、連結新北市原住民創業及所營事業信用保證融資貸款等，提升創業及產業營運成功率。今（111）年第3屆精實創業獲獎者褉芳有限公司（林珮甄、阿美族）透過成功獲貸新北市政府信用保證融資貸款，提升事業能量，精進產業創新；第1屆獲獎者陳宥儒（阿美族）今年更榮獲原住民族委員會第8屆百萬創業補助，讓創業資源及能量更進一步﹗

侯市長觀賞歷屆獲獎學員成果，讚賞原住民傳統文化在都會發光發熱。（圖/新北市政府原民局提供）

侯友宜市長表示，創業之路不好走，原住民族產業發展的四年成果，不僅實現新北市「原住民天使基金」政見，鼓勵原住民族人於新北市扎根創業、發展產業外，亦利用基金培植原住民產業及創業能力，輔以各相關局處全力投入，讓產業支持培育並在發展過程當中予以引導與市場配合。天使基金計畫除了透過陪伴產業發展、培育原住民人才、創造新創事業及創新產業品牌外，也提供創業所需的資金，更連結相關貸款，藉由多方資金與資源到位，讓族人在新北創業更安心、產業營運更有保障，更打造新北原民產業新品牌﹗(新北市政府原民局廣告)