俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後，歐洲國家面臨能源短缺，導致全球液化天然氣（LNG）運輸船訂單激增，根據日經新聞報導，中國、南韓的造船巨頭正在展開積極投資，紛紛增產LNG運輸船，但中國掀起建造熱潮，未來也存在供應過剩的隱憂。

報導指出，中國能建造LNG運輸船的企業在最近1年增至5家。另外包括大連船舶重工計劃以LNG運輸船為中心，建造附加價值更高的船隻，滬東中華造船僅在2022年就獲得超過30艘LNG運輸船訂單，因此將進一步擴建船廠。

面對中國企業的攻勢，在LNG運輸船建造方面領先的韓國造船企業也增加設備投資，英國調查公司克拉克森研究統計顯示，2021年的LNG運輸船訂單共78艘中，韓國3大企業就占了68艘。

報導提到，韓國最大造船企業現代重工把2022財年的設備投資增加至約4400億韓元，比去年增加2成以上，至於三星重工雖然規模較小，但設備投資計劃年增2.2倍，大宇造船海洋也計劃增加近3成。

目前中韓各造船企業正在發展利潤率高的LNG運輸船，而日本企業由於在成本競爭力上輸給中韓企業，轉而積極發展LNG燃料船，希望借此捲土重來。

報導最後總結，LNG運輸船集中在2024年以後完工，存在烏克蘭問題等世界局勢明顯改變的可能性，中國的建造LNG運輸船熱潮將伴隨供應過剩，恐導致全球造船業再次發生蕭條的風險。