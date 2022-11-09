新北市一名呂姓人夫發生婚外情，認為自己性能力強，自封為「威猛先生」，數度相約陳姓女鄰居前往汽車旅館發生性行為，讓正宮氣得控告陳女侵害配偶權並求償撫慰金。新北地院審結，認為陳女侵權屬實，應賠償50萬元。可上訴。

判決書指出，呂妻主張已與丈夫結婚30餘年，未料呂男卻與陳姓女鄰居勾搭上，2人在通訊軟體LINE上互傳曖昧對話，贈送禮物、親吻且多次發生性行為，甚至陳女還會暗示呂男趕快離婚，她認為陳女的行為明確侵害配偶權，故依法求償500萬元。

對此，陳女聲稱，與呂男僅是一般朋友關係，且呂男多年前就稱已離婚，她收到挨告侵權的訴狀才得知受騙，認為呂妻提出的LINE對話紀錄與行車紀錄器中的當事者並非她，何況對話紀錄極度容易被冒名，對話也可以隨意刪除與修改。

新北地院審理時，法官發現一段行車紀錄器影像，影片中陳女說，「你跟我說了一句不知道什麼，鐵漢？還是什麼？」呂男回應，「喔，威猛先生」、「我會問啊，爽不爽啊？我是威猛先生啊！跟我X更爽對不對？」、「是不是最喜歡跟我做愛啊！」等語，認定陳女與呂男的確發生性行為，侵權屬實，酌情後判陳女要賠償50萬元為適當。可上訴。