大型零售集團家樂福今年賣掉台灣股權後，專注發展歐洲與中南美洲市場，執行長Alexandre Bompard透露，在通貨膨脹的狀況下，希望能將歐洲零售業務扭虧為盈，並加速在電子商務的擴張，盡量削減成本並增加現金流。

路透社報導，家樂福希望在2026年達到超過17億美元的現金流，並降低約40億歐元的成本。此外，家樂福也有意提高自有品牌在食品銷售的比例，從33%提高至40%，幫助消費者緩解生活壓力。

而台灣家樂福部分，統一集團在8月以290億回購法商家樂福持有的台灣家樂福六成股權，正式成為台灣家樂福的新老闆，更是零售業的最強霸主。

家樂福集團面臨轉型，並以歐洲與中南美洲為基礎，全力衝刺電商及便利店模式，中南美洲的阿根廷與巴西更是發展重心，去年砸下335億買下巴西第三大零售商Grupo BIG的行動就已經說明一切。

不僅如此，家樂福在巴西的營收有所成長，讓集團更有信心深耕中南美洲，阿根廷擁有極大的成長機會，是讓家樂福流口水的主要原因，今年第二季營收成長率更是來到前所未有的70%。