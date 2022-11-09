花蓮縣政府於111年11月3日花蓮環保局辦理向海致敬跨單位溝通平台會議，並召集海岸各權管單位、企業、志工團體及各對於海洋環境有所關係的夥伴齊聚一堂，一同執行海岸區域環境清潔、巡查或淨灘活動，守護我們花蓮好山好水，希望以共同推動環境永續保護教育為目標，推動海廢清理，海廢再利用與回收，環境教育，民眾共同淨灘等方面，未來一同逐步完善花蓮海岸廊道各項經濟發展、文化保存及環境永續發展等志業。

期待藉由這場平台會議，能讓更多人能重視海岸環境保護議題。環保局積極督導海岸權管單位做好海岸環境維護，會議中提到本縣各溪流出海口及觀光熱點區經巡查皆發現海岸垃圾層出不窮，並有許多家戶垃圾遭惡意棄置，海岸垃圾除了人為惡意丟棄，有些則經由海流從其他國家漂來，還有從水溝經過河流漂到海邊，各種方式都可能造成海岸環境的髒亂，甚至流進海洋造成生態危害，各單位也協助研討解決方式，像是設置請勿亂丟垃圾告示牌或宣導勿亂丟垃圾、於熱點設置監視器進行監控、加強巡察並進行宣導及設置垃圾桶、菸蒂桶，期待藉由討論讓我們花蓮海岸更好。

花蓮縣環保局廢棄物管理科於向海致敬平台分享最新VR資源回收虛擬實境計畫。（圖／花蓮縣環保局提供）

花蓮縣環境保護局在會議中推動最新計畫-資源回收VR虛擬實境，透過虛擬實境讓與會人員了解資源回收及參加淨灘活動，以生動、有趣並貼近生活的方式宣導，體驗、並進一步理解這些廢棄物，落實資源回收的行動，達到環境教育的效果。

本次平台會議在各方共同協作下，機關更能透過平台瞭解彼此業務橫向溝通，讓海岸權管單位有個跨機關、跨部會的交流機會。會議邀集各方關心花蓮海岸的公私部門討論問題、凝聚共識，共同解決海岸廢棄物對海洋的影響。

向海致敬會議邀請和平工業區專用港生態教室環境管理分享。（圖／花蓮縣環保局提供）

永續發展目標 SDGs 目標14是「保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化」（Life Below Water），今年花蓮縣政府也以預防及大幅減少來自陸上活動所製造之海洋廢棄物和營養物的海洋污染為目標，推動海岸環境保護髒亂巡檢與廢棄物源頭減量。期許花蓮「海岸好淨」，大家攜手同行共創「國際智慧城市，觀光友善花蓮」。