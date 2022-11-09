為了擺脫對俄羅斯的能源依賴，歐洲加大對石油和天然氣的採購，雖然能源帳單會很昂貴，但已經能確保今年冬天供暖問題，只不過因為歐洲的大肆購買加劇國際能源市場的競爭，導致新興國家無法滿足短期需求，進而造成電力短缺、工廠關閉，社會陷入動盪，且情況可能持續。

美媒報導，瑞士信貸能源分析師卡沃尼克（Saul Kavonic）表示，「歐洲能源安全問題正加劇新興市場的能源匱乏，歐洲正在不惜一切代價從其他國家吸走天然氣」。

涼爽的天氣和大雨緩解巴基斯坦、印度、菲律賓、孟加拉等國的能源危機，但更冷的氣候即將來臨，隨著獲得長期供應的可能性較小，南亞部分地區可能會比英國更加艱難，再加上強勢美元讓情況更加複雜，各國在購買燃料和償還債務間陷入兩難。在此背景下，供應商對潛在違約國的燃料出售會越來越謹慎。

而這一切始於歐洲對能源危機的處理。俄羅斯大幅削減天然氣後，歐洲轉向現貨市場。貿易商表示，隨著價格攀升，部分南亞供應商所幸取消長期的交貨計畫，轉向能獲取更高利潤的其他地區。分析師表示，「現貨市場更高的利潤能夠彌補他們取消交貨計畫後必須支付的罰款，且這可能會持續好幾年」。

泰國、巴基斯坦等新興國家被迫與德國等經濟規模幾倍於他們的經濟體競價，國際石油交易商維多集團（Vitol Group）執行長哈迪（Russell Hardy），「我們正在借用其他人的能源供應，這並非什麼好事」。

能源顧問機構Wood Mackenzie分析師馬瑟（Raghav Mathur）表示，市場需要長達4年的時間才能達到平衡，而在那之前，價格的波動都會成為常態，「液化天然氣將優先屬於發達國家，之後才輪的到發展中國家」。

貢沃爾集團（Gunvor Group）執行長托恩奎斯特（Torbjorn Tornqvist）說，「我們不應該忘記我們獲得的液化天然氣是其他人無法得到的」。