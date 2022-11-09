國民黨台北市議員徐巧芯6日發布數張照片，質疑民進黨台北市長候選人陳時中對人妻牽手、摟肩，並於7日晚間公布47秒影片，引爆各界討論。一份最新街頭民調顯示，大量的年輕女孩都不能接受，認為陳時中此舉就是在「揩油」。

《中天新聞》節目〈盧秀芳辣晚報〉8日派出記者「辮子妹」張卉林，針對陳時中被踢爆「牽手、摟人妻」的47秒影片曝光後，民眾有怎麼樣的看法，許多年輕女孩紛紛表示「就是被揩油啊，是比較親密一點的關係」、「會比較曖昧，就朋友以上戀人未滿」、「我覺得如果不認識的人看的話，會覺得他們關係比較親密，這不是夫妻就情侶啊」、「真的是很親密的人，因為有牽手」、「這種喝完酒剛出來就是一種正常的情慾流動，但礙於身份問題不能這樣做」、「如果當下知道是女生有老公，會覺得很噁心」。

對於被拍到「醉摟人妻」的影片，陳時中則表示，「誰沒有牽手過？每一個人都有」，並強調「這是一個適當的社交場合、是一個公開的場合，大家交往熱絡的情況」。不過大量民眾似乎也不這麼看，直呼「這不算適當社交啊，畢竟人家的另一半就在旁邊」、「如果是我，我知道是朋友的另一半，我不會這樣牽又抱」、「正常不會去牽又抱」、「這看下來女的沒喝醉，但卻這樣被扶和牽手，很不合理」、「陳時中已經是公眾人物，本來就要注意自己的言行，不該做這種事」。