新竹市長選戰異常激烈。國民黨候選人林耕仁、民進黨候選人沈慧虹及民眾黨候選人高虹安3人角逐，都拿出渾身解數為選情衝刺。近日有一份最新民調指出，55.01％民眾認為林耕仁會當選，29.68％民眾認為是高虹安，沈慧虹則僅有12.85％認為她會當選，引發討論。

根據《NOWnews今日新聞》7日所做的「新竹市長選舉『三腳督』之戰！你怎麼看？」網路民調，截至8日晚上11時，對於「如果明天就是投票日，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安、無黨籍黃源甫，您會投給誰呢」，結果顯示，有56.9％的民眾會投給林耕仁，有27.03％的民眾會投給高虹安，而沈慧虹則僅有12.67％的民眾會投給她，還有0.57％的民眾會投給黃源甫，同時也有2.84％的民眾還沒有決定好。

該份民調也調查了「如果明天就是投票日，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安三位，您看好誰當選呢」，結果顯示，有55.01％的民眾認為國民黨的林耕仁會當選，有29.68％的民眾認為是高虹安會當選，而沈慧虹則僅有12.85％的民眾認為她會當選，同時2.46％的民眾沒有意見。