民進黨北北基桃市長候選人8日提出每月1200元的「首都通交通月票」的共同政見，不僅能搭乘雙北捷運、公車，自行車、台鐵、客運等交通運具也將納入；對此，新北市新莊議員候選人戴湘儀指出，對選民有利的政見都樂見其成，但選前18天才拋出政見救選情，「如果最後只有一人當選那政策還會推嗎？」媒體人朱凱翔則看傻眼酸說，上次喊要「解放花蓮」，這次又要「大躍進」，這國安五法還不啟動偵辦？

戴湘儀指出，對選民有利的政策推動一定樂見並支持，只是民進黨不要每次到了選舉，才想用政見利多吸引選民眼光，中央執政多年為何不積極推動，要等到選前的倒數18天為了救選情，北北基桃的民進黨候選人這時才站出來，才看見通勤族的苦在哪裡。戴湘儀說，喊話、端牛肉這些不是做做樣子，希望是真心想做、真心為選民著想，她也想問4位候選人一起站出來，若有一位或只有一位選上，「那這個政策推還是不推呢？」。

只見宣傳照中，台北市陳時中、新北市林佳龍、基隆市蔡適應、桃園市鄭運鵬四位候選人一字排開握拳，喊出「每月1200，北北基桃我都行！」上面還有一行小字「首都圈區域治理，綠色運輸大躍進」。媒體人朱凱翔不禁看傻眼，在臉書粉專「不演了新聞台」發文酸：上次喊要「解放花蓮」，這次又要「大躍進」，這國安五法還不啟動偵辦？

另一臉書粉專「綠能你不能」也批：先來笑一下民進黨，當初張善政提的政見不是各種攻擊恥笑嗎，怎麼現在真香啊～不過我發現一個有趣的事情，那就是民進黨真的很愛學共產黨，宣傳用語都一樣，『大躍進』，果然綠共紅共一家親～～～我看過沒多久的總統大選，大概要變成破四舊、立四新！