警大校長陳檡文被爆料5年前曾在業者陪同下，出入信義區高檔招待所。（取自台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會臉書）

繼警大校長陳檡文被爆料5年前與自稱絕無天道盟濟公會背景的商人林秉文等業者進出高級招待所，北市警中山分局偵查隊長林弘基，8日晚間也被前立委PO出3年前的照片，指他在時任內湖偵查隊長時，至內湖某招待所賭牌九。三線四星、兩線三星接連被PO照片爆料，串起的警紀風暴，都指向一個關鍵人物—郭哲敏。

本月2日，新北檢偵辦一起地下匯兌洗錢案，綽號「小明」的神祕富商主嫌郭哲敏未到案。據了解他在搜索前約1個月已出境離台，前立委質疑，地下通匯案主嫌跑了，才發動搜索，這是在玩捉小放大嗎？懷疑有內鬼。

而這次爆料的2019年7月25日晚上11點、時任內湖偵查隊長林弘基在內湖行愛路招待所的照片，雖被指涉現場賭天九牌，但並未看到現金賭資。前立委宣稱還有影片，而台北市警局督察室獲悉後，立即調查，漏夜詢問當事人還原當天狀況。

由於上周檢警以涉嫌洗錢防制法等罪，要搜索約談郭哲敏，他位於大直的住所，就是中山分局配合刑事局執行，但郭已離境，並未到案。而中山偵查隊長被爆料曾出入郭的公司招待所，郭案也成為督察室調查方向之一。

據了解，面對警局初步調查，林弘基強調是跟友人一同前往，僅知該處老闆綽號「小明」，但不知其本名與背景，現場並無不當交往對象，他也沒賭博；上周下屬配合前往搜索前，他則完全不知檢方要查的對象是誰，喊冤是受到無妄之災。

行愛路招待所事實上是登記一間科技公司，負責人就是郭哲敏，陳檡文、林弘基2件看似時間、地點都不相關的爆料，共通點就是2間招待所都是郭所有，因此前立委將郭涉及地下匯兌案，連結到警紀問題，嚴重來說，就是指控有警察在新北檢發動搜索前，通風報信，讓郭早一步潛逃出境。

不過，新北檢偵辦郭哲敏這起地下匯兌案，保密到家，檢方指揮刑事局偵查第七大隊主辦，蒐證至少半年，直到2日收網前一晚，才通知台北市多個分局偵查隊配合兵分19路搜索，多數執行的員警，是出發前才知道搜索地點與對象。

最巧的是，郭哲敏位於大直的住處，就是中山分局被分到的執行處所之一，郭早就落跑，留下同居人、前名模錢帥君，但錢女並非被調查的對象。而中山分局員警也是在搜索前，才被刑事局告知對方身分，況且郭早在1個多月前就離境，若說中山有人洩密，時間點也不合理。

檢警初估郭哲敏地下匯兌集團，經手匯兌金額高達新台幣47億多元，上周查扣到現金4284萬元、市價2.06億元的泰達幣。檢方複訊後，諭令林秉文300萬交保，並聲押女帳房等6人獲准，也將對郭發布通緝。