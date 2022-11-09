神祕富商郭哲敏涉及地下匯兌洗錢案，2日檢警搜索時，他卻已潛逃出境，讓人懷疑有內鬼通風報信。郭的住處，當天是刑事局指派給中山分局搜索，而中山偵查隊長林弘基8日被前立委爆料3年前曾出入郭的招待所，增添疑雲。林在內部調查強調，事前根本不知刑事局要辦的對象是誰，而當天執行員警，也是在搜索前，才經由刑事局告知目標；郭在一個月前已出境，中山僅配合收網，「根本不知道的事，怎麼洩密？」

警大校長陳檡文與北市警中山分局偵查隊長林弘基，相繼被爆料在5年前、3年前，曾分別出入郭哲敏位於信義區與內湖區的招待所，而郭在檢警搜索前落跑，引發警紀風暴。

前立委質疑，地下通匯案主嫌跑了，才發動搜索，這是在玩捉小放大嗎？懷疑有內鬼。

而這次爆料的2019年7月25日晚上11點、時任內湖偵查隊長林弘基在內湖行愛路招待所的照片，雖被指涉現場賭天九牌，但並未看到現金賭資。前立委宣稱還有影片，而台北市警局督察室獲悉後，立即調查，漏夜詢問當事人還原當天狀況。

由於上周檢警以涉嫌洗錢防制法等罪，要搜索約談郭哲敏，他位於大直的住所，就是中山分局配合刑事局執行，但郭已離境、未到案。中山偵查隊長被爆料曾出入郭的公司招待所，郭案也成為督察室釐清的重點之一。

據了解，警局初步調查，林弘基強調是跟友人一同前往，僅知該處老闆綽號「小明」，但不知其本名與背景，現場並無不當交往對象，他也沒賭博；上周下屬配合前往搜索前，他則完全不知檢方要查的對象是誰，喊冤是受到無妄之災。

而當天執行的員警也強調，僅是配合刑事局收網，事先根本不知對象目標，況且新北檢這次偵辦洗錢案，極為低調，保密到家，北市多個分局都支援搜索，任務由刑事局七大隊分派。

近來連串的警紀爆料，衍生人事鬥爭陰謀論；郭案是否有公務員洩密，隨著爆料指控，勢必成為調查方向。