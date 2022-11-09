宋偉恩與吳念軒曾是超級好麻吉的關係，總是愛公開相互提及對方對自己有多重要，不過一年前卻被粉絲發現兩人早已取關，而且早就沒有再同框過，好兄弟之情似乎破裂。時報周刊CTWANT日前也補捉到合作同部戲又共同赴日宣傳的宋偉恩和石承鎬，交情好到住同一棟，卻刻意一前一後搭乘不同計程返家，電梯抵達的樓層也相同，讓人對他們保護這段好友誼到如此的地步感到不解。

宋偉恩跟吳念軒當年都是「華流之星」出道，是演藝圈出名的超級好朋友，但本刊近來接獲消息，指這段同甘共苦的兄弟情其實早就已經決裂。本刊發現這對哥倆好IG並無互相追蹤，還有粉絲抓包他們是在年初就已取消關注，據傳，本來就常吵架鬥嘴的他們，還是因為造型資源的小事，而埋下尷尬心結。

一個長期關注宋偉恩和吳念軒互動的IG，有眼尖粉絲去年十月發現兩人早已取消關注。（圖／取自IG）

宋偉恩曾形容兩人間的感情是「同甘苦、共患難的革命情感，是透過一次又一次的磨難跟障礙累積起來的」，兩人參加第一屆華流之星，一起培訓一年多出道，現在都屬同家經紀公司「怡佳娛樂」，中間一路扶持，互訴心事，成為表演路上堅強的依靠，在出道之初經濟不穩定時，也互相給予支援。

宋偉恩曾說自己最珍貴的寶藏就是吳念軒，但如今兩人已漸行漸遠。（圖／取自IG）

宋偉恩曾感念吳念軒，在他經濟不穩定時，暖心買手機給他，私下還會幫他爭取工作機會，「有時候他（吳念軒）試鏡的時候，會偷偷跟casting或是導演說『我有一個很好的朋友，要不要請他來試鏡』」，兩人也見過彼此家長，宋偉恩還會喊吳念軒媽媽為「乾媽」，感情好到到連對方家人都很熟。

感情雖然好，據悉其實兩人也非常會為了一些小事吵架冷戰，本刊接獲兩人鬧翻消息後，查看宋偉恩、吳念軒的IG，發現吳念軒唯獨關注一個帳號，正是他為2月剛養的愛犬「Takila」，而宋偉恩追蹤人數逾400人，卻不見昔日對他慷慨解囊的吳念軒。而身為華流之星發展最好的他們，曾一起出席第二屆活動，今年的華流之星第三屆，這對曾經的哥倆好卻不再同台宣傳。

宋偉恩前一年曾與吳念軒一同出席第二屆華流之星，今年兩人並未同台。（圖／怡佳娛樂提供）

有一個專門記錄2人互動的粉絲專頁，眼尖的粉絲留言：「可以問一下他們怎麼了嗎？為什麼取關了？吵架了嗎？」而留言時間顯示在2021年10月，代表宋、吳兩人關係生變已不是一兩天的事，而該社群的管理員則回應自己僅是粉專，無權過問偶像私生活，「但可以的話當然是希望他們彼此都要好好的！」

出身自華流之星的吳念軒，今年五月出席第三屆活動。（圖／怡佳娛樂提供）

兩人因為相熟的革命情感，在對方面前都毫不遮掩展現出真實的情緒，過去就時不時為了小事吵架，據本刊了解的消息，他們這次吵架的主因，是兩人一起工作時，疑似是宋偉恩對於吳念軒能有更多品牌資源感到不愉快，長期累積下的尷尬，讓工作愈來愈忙的兩人，逐漸淡出彼此的生活。

宋偉恩（右二）和吳念軒（右三）因合作《翻牆的記憶》結緣，之後又在《違反校規的跳投》二度合作，有著一同打拚的革命情感。（圖／報系資料照）

對於宋偉恩與吳念軒是否友誼轉淡甚至取關，兩人的經紀人黃毓棠表示：「應該是只有念軒取關，而且是因為之前他比較沉澱自己，所以取消了對所有藝人的關注，但他們兩個還是好友，沒有鬧翻，也沒有搶品牌資源的事、今年華流之星他們沒同台，也是兩個人挑有空的時間來出席，並非刻意不同台，這次偉恩去日本宣傳還有拍照給念軒，我們明天（11/9）會約吃飯，再拍照給大家看好了，請大家放心。」至於宋偉恩與石承鎬的關係，黃毓棠也說：「就我所知石承鎬家住宜蘭，偉恩有房子就讓石承鎬來同住當室友，不過有沒有收點房租就不清楚了。」

更多 CTWANT 報導