藝人王少偉和「最美博士」許藍方這對「藍偉CP」緋聞傳了1年半，一方對外宣稱：「跟許藍方一直很好。」另一方許藍方則在今年5月直播節目中自爆單身近兩年，感情狀況讓人摸不著頭緒。話雖如此，兩人卻多次被媒體拍到一起出遊，而時報周刊CTWANT也在10月14日傍晚直擊到他們兩人約會ING，本以為這是兩人的私密晚餐約會，過不久又加入一位男性友人，最後三人行一同就近進入一處豪宅，可見兩人的友好關係在朋友間也不是秘密。

就很像一般穩交情侶的互動，王少偉和許藍方兩人時而聊天，時而各滑各的手機，感覺相當自在。（圖／本刊攝影組）

王少偉在許藍方旁邊很愜意地抽著雪茄。（圖／本刊攝影組）

10月14日傍晚6點，本刊在台北市慶城街的美式餐廳巧遇王少偉和許藍方，兩人趁著秋高氣爽特別選坐戶外區，王少偉悠閒地抽著雪茄，許藍方則是默默滑著手機於一旁陪伴。偶爾，兩人想到甚麼有趣的事情，就會開啟聊天模式，比手畫腳地聊上幾句，如此祥和溫馨的氣氛，就像是相處多年的老伴侶一般，有著彼此在身旁相互陪伴，一切就已足夠。

兩人離開美式餐廳後沿路似乎又在看下一家要去哪。（圖／本刊攝影組）

許藍方瞪著招牌大眼在聽電話，王少偉看來相當關心電話那頭在說什麼。（圖／本刊攝影組）

晚點6點半左右，「藍偉CP」起身穿衣離開美式餐廳，繼續在慶城街上散步，一路許藍方還不時指著其他的店，看起來像是意猶未盡想找地方續攤，把握美好的約會時光。果不其然！兩人就此走到對面的泰式餐酒館，點好餐後同樣選擇戶外區。不久一名男性友人也當起電燈泡加入兩人的約會，三人話題不斷、邊吃邊聊得相當開心。吃著吃著許藍方更是不怕醜地摳起了鼻孔，看來相當放鬆。

小倆口一直都很有話聊。（圖／本刊攝影組）

兩人與友人講到開心處，許藍方笑得很開心，王少偉露出充滿疑問的表情。（圖／本刊攝影組）

直到晚間9點半，享受完甜品的許藍方，和王少偉與男性友人三人一起離開餐廳，邊散步邊繼續聊天，半路上王少偉和許藍方經過一家義大利餐廳時，還特別停下腳步多看了幾眼，不知道是打算為下次約會尋找好地點？在門口駐足一下後，三人繼續步行進入附近的一處豪宅，當晚未再出門。

朋友話說到一半許藍方當場伸出手指摳起鼻孔，感覺相當放鬆。（圖／本刊攝影組）

對於自己多次被拍到跟許藍方回「香閨」跟出遊，先前王少偉在活動上被問到兩人戀情進度？他曾表示，「跟許藍方一直很好，她會慢慢讓大家看到她不同面向，就我對她了解，她有更多讓大家值得去相信與學習的地方，給她一些時間吧」，並未給出正面回應。

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三人一同離開餐廳繼續下一攤。（圖／本刊攝影組）

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