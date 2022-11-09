遠傳電信積極推企業動運動風氣，打造「樂活健康職場」，鼓勵員工參與各項健康運動，實現關懷員工之企業社會責任，第三度獲得教育部體育署頒發的「2022年運動企業認證」，8日由副總統賴清德親自頒獎，肯定遠傳與同仁協力推廣並建立規律運動習慣，共同營造企業健康人力資源的做法。

遠傳電信公關暨企業永續長林慧珊代表出席授證典禮時表示，遠傳一向重視人才的培育與發展，承諾落實《意義與價值》、《多元與包容》、《組織與溝通》、《獎酬與激勵》、《身心健康》及《人才成長》六項指標，並將遠傳核心價值『關懷』與其結合，鼓勵員工自組健康社團、提供補助資源，即使在疫情期間也透過線上平台，持續舉辦身心靈健康課程、知識分享及減重競賽等各項活動，提供完善的樂活健康職場環境、注重員工工作及生活平衡，進而讓運動風氣內化於員工生活中。

遠傳表示，深知員工是企業最大的資產，推廣員工運動不僅能促進員工健康、提高工作效率，也有助於公司品牌價值，為了鼓勵員工重視自己的健康，遠傳提供員供優於法令規定的健康檢查、健康講座、視障按摩抒壓等活動，更以創意結合遠傳擅長的數位科技，以運動 APP舉辦計步比賽、卡路里挑戰賽等運動賽事，獲得同仁廣大的認同與參與。

在疫情嚴峻期間，也充分運用線上平台舉辦健康課程，邀請營養師、心理師、健身教練於線上開課，不但克服員工分流、在家上班等無法參與實體課程的問題，也能如實體課程一樣進行即時問答，今年截至目前已舉辦38場健康促進活動，共計3,116人次參與。採用運動APP進行的計步比賽，共計達1,157人數報名參加，善用數位科技讓同仁可避免群聚、自行安排運動頻率，深獲好評。

「運動企業」標章是由教育部體育署主辦，企業支持運動及相關之員工福利，將有助鼓舞士氣、提升企業形象、提高競爭優勢之管理成效。遠傳多元面相鼓勵員工培養運動習慣，再度獲得運動企業標章肯定，顯示長期以來紮實由內而外推動運動風氣與環境，受到高度肯定。