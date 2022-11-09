國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片）

國民黨台北市議員徐巧芯現身留言，獲得大批網友按讚。（圖／截自段宜康臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯6日公布民進黨台北市長候選人陳時中餐敘照片，質疑陳對已婚的台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩，讓綠營急開記者會因應，為政壇投下震撼彈。民進黨前立委段宜康昨（8）日開嗆「高虹安害自己，徐巧芯害自己人」，不料徐4分鐘後就現身回嗆「欠的曲棍球什麼時候要吞」，驚人戰力獲得2000位網友按讚。

段宜康昨日晚間6時3分在臉書發文表示：「高虹安害自己，徐巧芯害自己人。」徐巧芯6時7分就現身留言反嗆：「你謎樣的2900萬害了整個民進黨，你的小弟林秉樞還害了高嘉瑜。欠的曲棍球什麼時候要吞？上次給你的錄音筆怎麼不肯收？段老大換你叫他林老大沒？」徐的留言獲得約2000個讚，迴響熱烈。

不僅如此，徐巧芯更抓包段宜康這篇貼文竟有修改過，本來的內容是「高虹安害了高虹安，徐巧芯害了蔣萬安」，段隨後修改成「高虹安害自己，徐巧芯害自己人」，讓徐再度留言狠酸：「你為什麼要編輯貼文啊？」獲得數百人按讚。

面對徐巧芯的踢館，段宜康目前尚未有任何回應。網友則討論熱烈，紛紛留言：「我來搖滾區第一排了」、「巧芯戰力就是強！」「巧芯讚啦」、「才發文4分鐘，馬上親臨戰場」、「巧芯真的很會戰耶！」「巧芯這效率真的無人可及，難怪綠營嚇破膽」。