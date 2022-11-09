南韓知名女團BLACKPINK近期展開睽違多年的《BORN PINK》世界巡迴演場會，明年3月18日也將在高雄國家體育場 （世運主場館）登場，在昨（8）日開放官方會員預購，10日開放全面售票，如今有網友發現演唱會BORN區的門票已經被黃牛炒到「40萬」台幣。

南韓女團BLACKPINK明年3月18日將在高雄國家體育場 （世運主場館）開唱，昨（8）日開放「BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD官方會員」預購，10日才會拓元售票系統全面開賣，近日，有網友在臉書《演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券》社團發文寫下「真的辛苦各位啦，黃牛價格炒上40萬，天價」原來，一張原價8800元的BORN區門票，已被黃牛哄抬至台幣40萬元，讓許多粉絲傻眼。

臉書社團有網友發文表示BLACKPINK演唱會門票炒至天價。(圖/截圖自臉書社團)

然而，更有網友發現，有些搶到蔡依林演唱會門票的粉絲在該社團貼文，「原價讓出蔡依林12/31、1/3、1/7號五張門票，條件是幫忙搶BP演唱會3到8張！」、「蔡依林12/31四張原價讓出，條件是BP四張VIP$8800位置，有搶到歡迎私訊」等，讓某些粉絲直呼「根本把蔡依林當跳板」，不過也有粉絲緩頰，這是正常現象，過去也有粉絲以「五月天換蔡依林」，彼此只是各取所需。

事實上，BLACKPINK這次巡迴演唱會成員狀況不斷，先是傳出她們在美國開唱時，成員Jennie耳機疑似漏電，導致她當場痛到尖叫蹲下，另一位成員Jisoo則是被粉絲拍到脖子上長有腫塊，讓粉絲相當憂心，不過，有網友指出BLACKPINK在表演時，舞蹈及走位錯誤百出，更被發現疑似划水，質疑聲浪不斷。