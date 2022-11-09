檢警偵辦「台版柬埔寨」虐殺3死案共救出58人，依已收押的主嫌「茶董」陳樺韋等19人供詞，順著藤蔓向上溯源，8日凌晨在墾丁逮捕正企圖偷渡的30歲男子「蝦董」涂世泓、22廖姓女友等3人，士林地檢署8日深夜複訊後，涂男及46歲鄭姓集團成員被聲請羈押禁見，至於廖女則被諭知請回。

新北警8日會同恆春警分局循線到恆春鎮恆南路某民宿，逮捕涂世泓及22歲廖姓女友。據悉涂男綽號龍蝦，手下都叫他「蝦董」，有毒品、妨害自由前科，他當時準備帶廖女從墾丁偷渡，但因九合一大選將近，海巡署對出海漁船、遊艇管制趨嚴，讓他只能躲在民宿等待時機，沒想到警方快一步將他逮捕。

廖女有詐欺前科，本在台中大雅區一家美髮店擔任助理，同時兼差販賣二手車，她曾於臉書貼出爆乳嫩照，還曬名車炫富。身材姣好的她，初次見面便打動涂男的心，而她也疑因收入趕不上花費，跟隨涂男加入詐騙集團，在詐團中主責下訂汽旅房間，並面試前來求職的被害者。

檢警還查出詐團主要使用Telegram（紙飛機）通訊軟體，利用其「閱後即焚」功能，只要看過以後即刪除對話紀錄，避免手機被查扣成為證據，截至8日共逮捕28名涉案人，分別擔任「控車手」、棄屍運屍等工作，其中19人遭羈押，將持續追查綽號「海南」、「龍闕」等藏鏡人，不排除幕後還有幫派介入。