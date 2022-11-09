散熱廠力致(3483)前3季財報出爐，其中第3季稅後盈餘為1.6億元，季增7.26%，累計前3季每股盈餘為5.72元，力致10月合併營收為6.26億元，年減16.03%，由於第4季為傳統淡季，力致第4季營運可望與第3季相近。

力致第3季合併營收為18.83億元，季增1.83%，營業毛利為3.47億元，季增3.59%，單季合併毛利率為18.46%，年增0.31個百分點，營業淨利為3248萬元，季減50.2%，稅後盈餘為1.6億元，季增7.26%，單季每股盈餘為2.06元；累計前3季合併營收為57.16億元，年增6.38%，營業毛利為10.72億元，年增8.21%，合併毛利率為18.76%，年增0.32個百分點，營業淨利為2.18億元，年減13.24%，稅後盈餘為4.45億元，年增84.85%，每股盈餘為5.72元。

力致10月合併營收為6.26億元，年減16.03%，累計前10月合併營收為63.43億元，年增3.65%；由於第4季為傳統淡季，力致第4季營運可望與第3季相近。