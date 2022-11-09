代工及品牌兩大事業接單穩定，晶睿通訊(3454)10月合併營業收入達11.3億元，月增42%，創下單月歷史新高，晶睿旗下品牌事業近期接連在泰國打造綠色安防解決方案，臉辨解決方案首次成功試點，為泰達電淨零排放展間升級智慧建築監控防護。

晶睿表示，整體營運維持良好動能，代工及品牌兩大事業接單穩定，加上9月部分營收因出口排程結算於10月，10月合併營收為11.3億元，月增42%，年增194%，創下單月歷史新高，累計前10月合併營業收入76.82億元，年成長74%。

晶睿旗下品牌事業於亞太區域成長動能亮眼，近期接連在泰國打造綠色安防解決方案，晶睿通訊臉辨解決方案首次成功試點，為泰達電淨零排放展間升級智慧建築監控防護。

晶睿今年前3季合併營收為65.51億元，年增62.18%，營業毛利為17.78億元，年增44.69%，合併毛利率為27.14%，年減3.28個百分點，營業淨利為4.99億元，年增7.94倍，營業淨利率為7.62%，年增6.24個百分點，稅後盈餘為4.59億元，年增2.93倍，每股盈餘為5.3元。