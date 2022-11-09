持續追查總統蔡英文「論文門」疑雲的旅美學者林環牆，昨（8）日在臉書公布最新證據，指出倫敦大學過去曾貼出蔡英文的學位頒發時間，但他們卻在近日偷改公告中的其中1個字，讓他直言是倫敦大學淪為蔡英文共犯的鐵證。

林環牆昨日在臉書表示，2019年7月10日時，蔡英文曾在台北Dcard總部親手展示補發的博士證書，上頭的頒發日期為1984年3月14日，但今年2月3日倫敦大學進行相關公告時，聲明卻稱頒發時間為1984年2月，雙方時間不相同，而近日倫敦大學竟偷偷修改公告內容，將2月改成3月！

「倫敦大學與倫敦政經學院是感到心虛的、害怕的！」林環牆秀出證據指出，目前倫敦大學官網的公告，頒發時間為1984年3月，但若使用網站時光機（Wayback Machine）查詢該頁面過去的紀錄，就可發現到今年10月為止，該公告的頒發時間都是1984年2月，「博士學位頒發月份出現矛盾，是蔡英文捏造畢業證書、詐騙博士學歷的一項關鍵旁證，也是英國校方不顧學術倫理，違法淪落為蔡英文論文門共犯的鐵證。」

林環牆進一步分析，該公告發出時日已久，卻突然在近日進行修正，應是他在今年10月10日向英國一審行政法庭提起申訴，且有被受理、進行審理中的關係，對倫敦大學與倫敦政經學院產生相當大的壓力。

林環牆強調，倫敦大學官網的聲明是一塊遮羞布，但如今他們已經慌張到把學位頒發日期也修改了，「這一塊處處破洞的遮羞布，遮掩得了蔡英文的論文門醜聞嗎？我們等著看！」