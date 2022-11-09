國民黨台北市議員徐巧芯6日公布民進黨台北市長候選人陳時中餐敘照片，質疑陳對已婚的台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩。民進黨台北市議員候選人、律師詹晉鑒昨（8）日赴台北地檢署舉發徐，有違反選罷法意圖使人不當選罪嫌。徐則強調「歡迎來告」，並表示近日也收到了疑似其他受害者友人的消息，剛好藉此機會請檢調進一步查證。徐的說法引熱議，大批網友驚呼「竟然還有其他受害者？」

徐巧芯昨日在臉書發文，針對自己挨告一事稱「我早就說了，歡迎來告」，強調其發言都有所本，照片、影片均可佐證陳時中摟肩和牽手的事實；她的評論方向也都以公共利益相關討論為重，例如，陳過去是否有類似的「習慣」？以後擔任市長是否會繼續這樣的行為？這些都是候選人可受公評之事，陳也認了當天有喝，可見一切沒有影射，更不是抹黑。

徐巧芯更爆料，特別感謝有人提告，因為這幾天她也收到了疑似其他受害者友人傳來的訊息，屆時在庭上剛好一併陳述，透過這個機會請檢調進一步查證，謝丞相賜箭。

此文獲得超過1.4萬人按讚、近3000則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「竟然還有其他受害者？」「哇！還有其他疑似的受害者喔？克拉克怎麼這樣啦！」「太誇張了啦！竟然可能還有其他受害者！」針對這類留言，徐巧芯則回應：「本來正在煩惱查證的問題，因為並不容易，現在直接透過司法資源查證，真是謝謝他幫了大忙！」

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