金管會統計，防疫保單2022年截至11月7日理賠金額達1189.83億元、周增58.4億元，疫苗保單理賠金額達323.6億元、周增14億元，增幅雖較前周有所下降，惟仍未見明確脫離高峰期跡象。合計防疫雙險今年已理賠達1513.44億元。

金管會統計，目前市面上已無防疫保單產品銷售。防疫保單今年截至11月7日合計承保件數487.59萬件、周增0.19萬件，保費收入45.38億元、周增228萬元，較前周新增0.24萬件、271萬元減少。

而防疫保單今年截至11月7日理賠件數達299.15萬件、周增12.58萬件，理賠金額達1189.83億元、周增58.4億元，雖較前周新增13.4萬件、59.55億元減少，惟仍無明確脫離高峰期跡象。累計理賠金額已達今年保費收入的26.21倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，目前市面上僅剩2家產險銷售2張、1家壽險銷售1張。今年截至11月7日承保件數241.93萬件、周增609件，保費收入101.67億元、周增22.2萬元，較前周新增903件、29.8萬元減少。

而疫苗保單今年截至11月7日理賠件數達77.67萬件、周增3.27萬件，理賠金額達323.6億元、周增14億元，雖較前周新增3.63萬件、14.6億元下滑，仍未見明確脫離理賠高峰跡象。累計理賠金額已達今年保費收入的31.82倍。

為因應龐大理賠造成的現金流壓力，金管會已核准和泰產險增資200億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、國泰世紀產險增資100億元、中信產險二度增資共90億元、兆豐產險增資20億元，合計增資達707億元，並全數完成增資程序。

此外，國泰世紀產險、新安東京海上產險目前正進行100億元、75億元二度增資，合計六大產險公司合計將增資882億元。由於部分產險公司亦陸續啟動二度、甚至三度增資，預估今年產險業增資規模可能將創下逾千億元新高紀錄。

同時，金管會也核准產險業申請短期借款支應，除了先前已核准的和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家外，再新增1家產險公司遞件申請，合計已有4家產險公司因應鉅額理賠而申請短期借款支應。