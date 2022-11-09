金管會為吸引國外金融機構參與台灣集中結算，積極推動期交所申請國外主管機關認可為第三國合格集中結算機構（QCCP），宣布已與歐洲證券及市場管理局（ESMA）簽署瞭解備忘錄（MoU），對此建立跨國監理合作協議，盼將上兆元交易商機拉回台灣。

證期局副局長張子敏表示，據證期局統計，2022年前三季新台幣利率交換契約（IRS）交易量高達5.1兆元，但都在國外進行交割，上兆商機流落海外。金管會對此積極推動期交所申請取得各國QCCP認可，目前已取得澳洲金融監理署（APRA）認可。

張子敏指出，歐盟執委會（EC）9月28日公告，台灣期貨法規架構及監理機制已通過歐盟評估，符合歐盟法規對等規範，金管會隨即於10月與ESMA簽署MoU，可強化跨國監理、有助ESMA後續對期交所QCCP申請案認可。

張子敏表示，目前澳洲金融機構已可根據該國法規，自行認定期交所為QCCP。未來期交所若取得歐盟QCCP認可，屆時歐盟金融機構透過期交所進行結算可享有優惠資本計提，有效提升其資金效率，提高外資參與台灣金融市場意願及信心。

此外，透過簽署MoU，金管會和ESMA均表達對第三國合格集中結算機構加強金融監理跨國合作的期許。此MoU促進台灣與歐盟金融監管機關相互合作關係及強化雙邊合作承諾，成為有效深化金管會與ESMA跨國監管合作的重要里程碑。

另外，期交所9月19日已取得美國商品期貨交易委員會（CFTC）核發的QCCP暫時性認可資格，期限至2023年9月止，有利美澳兩地國際金融機構參與台灣金融市場，提升國際能見度。張子敏透露，目前與美國及加拿大洽簽中，未來亦規畫向日本提出申請。