新北市一名唐寶寶（唐氏症患者）4日晚間買炸物沒帶錢，被老闆怒吼並報警，唐寶寶母親憤而上網PO文指控並散發傳單，引發正反意見論戰。一名自稱是事件目擊者的網友發文表示，當天他也在現場買炸物，因為買炸物的年輕人外表與談吐都正常，因此事發當下，沒人察覺他是唐氏症患者，原PO甚至一度以為他是吃霸王餐的慣犯，只能說雙方都有自己的立場，每個人都有需要改進的地方。

一名網友昨在Dcard上發文分享，他是最近鬧得沸沸揚揚的唐寶寶忘帶錢事件的目擊者，當天他剛好也去買炸物，等待餐點期間目睹整起事件的經過。當時現場共有4個人，分別是男老闆、女員工、唐寶寶（當事人）和他本人。那天對方給他的第一印象就是個普通高中生或大學生，外表與談吐都很正常。不過，當事人明明排在他前面點餐，但直到他點餐結帳完都付不出錢。過了約10分鐘就聽到老闆怒斥店員「為何要幫沒付錢的客人製作餐點？」

該名網友指出，炸物店老闆接著對當事人說「不付錢，就不讓你走！」並用很不耐煩的語氣說「你沒有帶錢為何來消費？才40元都付不出來？我這邊也可以用街口支付、Line Pay等電子支付方式可以付錢，若你不付錢，我就要報警。」但當事人當下卻毫無反應，因此憤怒的老闆就立刻報警了。

該網友坦言，看到這邊的時候，他本來有點猶豫是否要幫當事人支付40元，但想到先前被騙的經驗，他轉念一想，也許當事人是常吃霸王餐的慣犯，所以老闆才會這麼生氣，因此也就沒有出手幫忙，沒過多久2位警察就到場了解狀況。

該名網友說，起初面對警察的問話，當事人的回應都很鎮定，得知對方是個20歲以上的成年人，讓他更懷疑對方會不會真的是想吃霸王餐，接著警察又問當事人是否沒帶錢包？有無其他支付方式？家裡有誰？有無住附近的家人能過來幫付錢？但感覺當事人對於某些問題有意閃避，因此最後警察也開始有些不耐煩。後來他的餐點好了，他就提前離開了現場。

該網友表示，回家後他也跟親友們分享炸物店所發生的事情，大家都覺得當事人肯定是想吃免費餐點的慣犯，但也都覺得老闆有些不近人情，當事人沒有付錢，他大可以不給餐點、趕走對方就好，或請對方抵押個什麼東西，回家取錢來換，畢竟人生中真的有忘帶錢的時刻，但感覺是老闆當天心情很差，所以才會抓著這件事情不放。

PO文網友說，許多人覺得老闆報警有點過分，但於理來說並沒有錯，而且也可能是過去的經驗導致他不想輕放這類人。隔天發現這起事件上了新聞，他才知道原來當事人是唐寶寶，他也可以想像若媽媽到現場後，聽到老闆講話的口氣會有多不爽，且孩子還被欺負了。他其實蠻佩服媽媽替孩子勇敢發聲，因為這件事曝光以後，雙方的隱私都會被挖出來，兩邊都一定會有人支持、有人被罵。

該網友指出，雙方都有自己的立場，每個人都有需改進的地方，相信台灣人對弱勢族群一定願意包容，但有些事情真的不是在第一時間就能察覺，至少那天在現場的5個人（老闆、店員、我和2位警察）都沒人發現。他希望大家能在這個事件中成長，也請網民不要情緒勒索別人，畢竟善良是選擇，不做這一件善事不代表他就很壞，也希望當事人心情能早日平復、繼續努力。

該網友表示，老闆也別灰心，雖然脾氣真的不好，但是滷味跟炸物都好吃，特別是乾滷味，辣辣的吃起來有獨特香氣，炸物很新鮮不油膩，且蒜給很多，吃起來很爽，價格也親民，希望老闆在事件中能學到教訓，把脾氣改一下，哪天東山再起他願意再去消費。