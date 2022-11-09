高端疫苗相關爭議已成在野黨在此次選舉中的重要攻擊焦點。財經專家黃世聰則從其股價趨勢圖分析指出，高端股價經常在利多消息出現後即上漲、但隔天就下跌，他也發現只要某天成交量超過1萬張，隔天就跌， 顯示利多時有不少人「出貨」。資料顯示，高端股價最高價為去年5月逾400元，昨（8)日收盤則不到70元。

高端保護力報告遲交，近日成為國民黨攻擊重點，之後衛福部更突然宣布專家會議以14:0壓倒性通過認證高端保護力，不過後遭質疑高端如何能取得相關數據，衛福部最終承認報告是疾管署做的，並強調非獨厚高端，都是一視同仁，但此舉又遭外界批評，衛福部至今仍在護航高端，究竟有何內情？令人懷疑。

衛福部本月3日通過高端保護效益評估審查，高端保住其緊急使用授權（EUA）。黃世聰日前則在政論節目《關鍵時刻》中分析，高端經常在有利多消息時馬上上漲，隔天卻下跌。資料顯示。高端保住EUA之利多消息出現後，4日股價漲停，但之後連跌兩天。他另舉例，本月7日的成交量大概是17000張，應是史上第二高，而回看過去成交量的數據，只要某一天的成交量超過10000張，常呈現前一天利多上漲、隔一天就下跌的現象，也就是說，在利多時出貨的人不少。

黃世聰直言，日前高端的EUA通過應該是利多，但之後股價又有下跌的情況，他認為這就像是在割韭菜。