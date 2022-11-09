T1桃園雲豹昨(8日)宣布NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）正式加盟，創下台灣籃壇新猷。民進黨桃園市長候選人鄭運鵬因在臉書發文談到「從小就看過魔獸在魔術隊打球」，遭到遭不少網友譏諷「原來31歲是小時候」，後來深夜在臉書又PO文指出，「前一篇開開玩笑說『小時候』看他在魔術隊打球，那已經是2005年的事情了，當時我才30出頭~實在不了解一堆人來洗留言做什麼。」該篇文仍持續引發網友激烈爭論。

鄭運鵬昨上午在臉書PO文表示，「我只想說，我從小就看過魔獸在魔術隊打球，他的肌肉和身材真的很有優勢，幾乎是瘦版的歐尼爾。」並Hashtag表示歡迎魔獸來桃園。此則貼文湧入近千則留言，不少人質疑「你今天貴庚啊？是在說什麼啦？」「我是真的從小看民進黨唬爛到大」、「三十歲小時候，六十歲青春期」、「別說魔獸在魔術隊了，就算是歐尼爾在魔術隊的年代，都不算小時候了」、「我從小就看著我爸出生」、「替小編QQ」。

鄭運鵬昨深夜再度PO文表示，「對我這個年紀來說，魔獸雖然是新一代的球員，但是對這個世代球員，他已經是前二代的長青前輩了。我前一篇開開玩笑說『小時候』看他在魔術隊打球，那已經是2005年的事情了，當時我才30出頭~實在不了解一堆人來洗留言做什麼。」他指出，「不敢說我懂NBA，但是我看NBA，魔獸的NBA生涯是勵志的故事，雖然我現在看得少了，但是我是蠻喜歡他的，最喜歡的還是大鳥、崔斯勒、巴克利。」

不過該篇文章底下仍有不少網友寫下「被抓包就說開玩笑ㄛ」、「話說你真的很會蹭耶」、「好了啦，賣勾凹啦」、「是小編不做功課？還是委員嘴硬啊」、「所以30歲算是小時候」、「別凹了，難看多了」。但也有人認為「一堆酸民連這種『我小時候看誰長大』的玩笑梗都會當真，真的是蠻好笑的」、「藍白粉幫忙衝聲量，不錯啊」。