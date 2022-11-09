密集恐懼症發作！彰化景宗街一處大樓外牆磁磚嚴重剝落，外觀就像壞軌的硬碟，在網路上引發討論，也驚動政府單位，要求改善否則開罰，對此，該大樓社區管委會解釋，因建商已經倒閉，維修費用要3000萬元，管委會資金不足，所以每戶要負擔近10萬元的維修費，意見難統一。

一名網友日前在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，彰化市景宗街一處大樓外觀殘破，磁磚大量剝落，東掉一格西掉一格像「硬碟壞軌」，令人看了起雞皮疙瘩，網友笑稱「您的大樓多處壞軌需要格式化」、「這是正在重組中的外牆……」，也有人擔心「在底下走的才是真的踩地雷，不知道什麼時候頭會被上面的磁磚砸到」。

該貼文掀起討論後，彰化縣建設處表示，根據法令規定，若大樓外牆磁磚剝落，管委會必須負起責任，已派人前去會勘釐清狀況，若遲遲不處理將依法開罰，同時磁磚若砸傷人也會有相關罰責，如有人檢舉仍未改善，根據《建築法》可開罰6萬至30萬元。

彰化景宗街的大樓另外一面磁磚掉得更慘。(翻攝自Google map)

但該大樓管委會表示，這棟大樓屋齡逾20年，建商已經倒閉，整個大樓外牆磁磚剝落了約三分之一，預估拉皮工程需要約3000萬元，但管委會維修資金只有800萬元，整個社區有245户，等於每一戶還要出10萬元左右，意見很難統一。管委會指出，該大樓20年前賣200萬元沒人買，現在平均一戶含車位要價700多萬元，雖然外觀差，但管委會管理好，買家願意買。