台南一名已婚林姓醫生與已離婚的余姓護理師外遇，經常聊天到半夜，每到假日都會相約爬山並發生性行為，醫生娘知情後情緒崩潰，暴瘦又掉髮，憤而向余女提告求償。台南地院審結，認為余女侵權屬實，應賠償50萬元為適當。可上訴。

判決書指出，林妻主張與林男結婚10年，婚後育有3名子女，起初家庭幸福美滿，未料丈夫與同診所的余姓女護理師過從甚密，2人每天在診間偷情親熱，聊天到深夜，還會一起去旅遊、爬山並發生性行為，她去年10月才發現丈夫出軌，情緒崩潰到日夜無眠也無法進食，暴瘦又掉髮。

林妻表示，起初為了小孩選擇隱忍出軌一事，去年11月間丈夫簽下保證書，承諾若再與余女發生性行為，將無條件離婚，詎料，今年2月間她發現丈夫與余女仍有聯絡，她迫於無奈才向余女求償，余女發覺挨告後變本加厲聯繫丈夫，再再動搖她與丈夫的婚姻關係，故依法向余女求償120萬元。

對此，余女表示，她不爭執與林男關係逾越朋友分際，幾年前她與前夫離婚時身心俱疲，林男經常關心與陪伴在側，她一時疏忽才開始依賴林男，對於林妻實在深感愧疚，但她真的沒有破壞林妻婚姻的意圖。

台南地院審理時，法官勘驗林妻提交的證據，認定2021年8月至今年7月間，余女的確多次與林男發生性行為，傳送幾乎全裸的照片、性愛聲音檔等，明顯已經侵害林妻的配偶關係身分且情節重大，參酌雙方經濟能力等一切情狀，判余女要賠償50萬元為適當。可上訴。