小編今（9）日精選5件不可不知的國內外財經大事。德國總理蕭茲4日才結束訪問離開中國，德國晶片製造商Elmos收購案就出現180度的大轉變。Elmos方面7日表示交易出現「新的發展」，德國聯邦經濟和氣候保護部已通知各方，該項收購案在11月9日的內閣會議上「很可能遭到禁止」。對此Elmos表示，會在收到德國經濟部的最終評估結果後，再來考慮下一步行動。

【1】德國政府變臉 阻中資收購Elmos晶片廠

中德關係升溫的蜜月行情，隨著德國總理蕭茲結束訪中行程再起波瀾。德國晶片製造商Elmos於當地時間7日證實，在德國政府出手攔阻下，其出售旗下車用晶片廠給中資企業的交易，恐將告吹。

【2】底部現形！台積電反攻400元

台積電股價於400元下方蟄伏半個月，8日終於展現收復整數大關氣勢，呼應外資圈近期密集提出的「底部布局論」，花旗環球證券認為，台積電基本面與蘋果新舊產品交替相關，預期明年第二季落底，就算眼前充斥總經變數，台積電明年獲利仍將相對穩定。

【3】規避美禁令 輝達特製陸版晶片

美國10月7日頒布對中國晶片禁令影響廣泛，晶片廠商為守住重要的中國市場急尋對策。GPU巨頭輝達證實，已設計符合美國出口管制的A800晶片，替代A100晶片服務中國客戶。輝達以降低處理速度的「特供」版本供應中國市場若可行，或為全球晶片業者，開闢一條與中國往來的新途徑。

【4】川普再戰2024？ 川概股狂吸金

美期中選舉登場，外界預期共和黨可望職掌眾院，美前總統川普更釋出將再戰2024大位風向球，市場話題提前熱炒，法人預估，川普執政方針將以重視企業獲利、基礎建設為基調，可望再度釋出資金活水，刺激大型科技、傳產等權值股，「川概股」強勢吸金。

【5】反擊美晶片制裁 鋰礦或成陸籌碼

近期美國政府在半導體領域對中國的打擊頻繁出招，但外媒指出，對美國而言，這也是一場賭注。譬如稀有資源豐富與加工技術成熟的中國，可能會拿在工業、能源、醫療方面都占有重要地位的鋰資源，率先開刀做出出口限制，藉此反擊美方。