華南永昌證券為提升受託買賣有價證券業務規模，規畫以受讓方式取得小型專業經紀商豐農證券經紀業務及財產，申請案或金管會核准，成為2018年以來第8件券商合併或受讓業務整併案，預計今年底完成受讓後，全台專營券商家數將降至66家。

證期局副局長張子敏表示，位於台中豐原的豐農證僅有1處營業據點，考量當地業務拓展不易，且負責人年事已高、不想再繼續經營，因此決議由華南永昌證承接豐農證經紀業務及財產，並經雙方董事會決議通過。

據金管會統計，截至9月底，華南永昌證和豐農證經紀業務市場排名分別為第13名及第60名。雙方受讓基準日為2022年12月31日，合併後華南永昌證的經紀業務市場排名估可提升1名至第12名，專營券商家數自67家降至66家。

華南永昌證規畫於豐農證原址設置分支機構，將證券經紀業務據點增至40處。張子敏表示，豐農證原有21名員工，在併入華南永昌證後，將有18名員工留任，另有2名員工資遣及1名員工退休。

此案為2018年以來第8件券商合併受讓案，先前為2018年元富證承接萬通證、光和證承接信富證、(牛牛牛)亞證承接鑫豐證，2020年光和證承接金港證、國票證承接大鼎證，去年宏遠證承接光隆證，以及今年京城證承接富隆證經紀業務。