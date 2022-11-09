特力(2908)集團10月合併營收為23.4億元，年減35.5%，特力表示，隨著感恩節及聖誕節之銷貨旺季，可望加速貿易事業體客戶將庫存降至合理水位；台灣零售事業因第4季為居家產業消售傳統旺季，且明年農曆新年較早，居家修繕需求將可帶動銷售成長。

受到客戶調整庫存以及去年同期出貨基期較高所致，特力貿易事業體10月營收為9.9億元，較去年同月減少，佔營收比重為42%。

特力表示，過去兩年疫情的居家隔離，解封引爆的旅遊潮，消費者的消費性質快速轉變，使零售業者們隨即面臨庫存快速堆積，消費市場狀況對貿易的外在環境及全球的全球經濟復甦前景投下變數，也讓特力貿易業務受到衝擊。

在台灣零售事業部分，由於全球金融環境的改變衝擊民眾消費購屋意願，台灣房市交易冷淡，消費者對換屋、居家用品需求降低，加上去年因解封報復性消費，導致基期較高，10月零售營收為13億元，較去年同月減少，占整體營收比重55%。

特力表示，儘管特力貿易事業出貨受到歐美客戶持續消化庫存之影響，成長動能趨緩，隨著感恩節及聖誕節之銷貨旺季，可望加速將庫存降至合理水位，特力集團除持續經營本業外，將持續密切關注全球局勢發展並時採取因應措施。

在台灣零售部分，特力表示，第4季為居家產業消售傳統旺季，且明年農曆新年較早，消費者對居家修繕需求，可望帶動台灣零售事業之銷售成長動能，台灣零售除持續創造通路商品差異化之外，亦強化服務內容包括居家之裝潢、修繕、清潔等服務，積極衝刺營收成長動能。