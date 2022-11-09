前立委8日在臉書PO照片爆料，指現任中山分局偵查隊長林弘基在2019年、內湖偵查隊長任內，曾深夜至近來因洗錢案被調查、卻潛逃出境的富商郭哲敏招待所賭天九牌。北市警局督察室漏夜調查，經比對眾人說法，加上林坦承當日值班外出飲酒，且有參與賭博財物，決議記一大過調整為非主管職務。

由於選舉僅剩17天，若調整可能牽連甚廣，影響治安與選舉維安布局，北市警局傾向暫時不派任中山分局偵查隊長一職，會先由副隊長代理。

根據前立委PO照爆料的內容顯示，照片中林弘基的右邊，較高的男子，就是招待所的主人、郭哲敏。北市警局漏夜調查，為求慎重，也找來帶林弘基前往該處的邱姓民間友人等人查證，還原當天狀況。

同時，照片最左邊男子也是警職，是新北市刑大的小隊長，他出入該場所的部分，目前由新北市警局調查。

據了解，當天林弘基值日，邱姓友人帶他至行愛路的郭哲敏公司兼招待所，林值日飲酒，現場又有人起鬨要玩幾把天九牌，他在有酒意之下一時失慮，也參與賭博財物，但金額不大。

至於郭哲敏因洗錢案上周被檢警搜索，他卻早已潛逃出境，經調查，中山分局僅是配合刑事局偵七大隊收網，執行的員警事先並不知搜索對象、案情，林也不知情，且郭出境的時間早在搜索前1個多月，中山分局並無洩密之虞。

中山分局指出，有關偵查隊長2019年任內湖分局期間，赴招待所涉及賭博情事，經報請督察室查證屬實，已依「警察人員參與賭博財物處分原則」加重核予記一大過處分並調整為非主管職務。

中山分局強調，向來重視員警風紀，秉持絕「不掩飾、不護短、不庇縱」態度，依法究辦，全力杜絕員警風紀案件發生，以維護警察整體優良形象。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！