檢警偵辦「台版柬埔寨」虐殺3死案共救出58人，警方昨（8）凌晨在墾丁逮捕企圖偷渡出境的另一名重要幹部30歲男子「蝦董」涂世泓和22廖姓女友；據了解該集團成員都以代號互稱，其中幫忙運屍、棄屍的2名藏鏡人「海南」、「龍闕」已遭警方鎖定，而集團內使用Telegram通訊則是因其軟體有「閱後即焚」功能。

據悉集團成員為隱藏真實身分，均以代號「泰勒」、「龍蝦」、「肉包」、「《阿宏》萬花筒」相稱，一旦有被害人死亡後，綽號「海南」、「龍闕」的高層管理者調動人力幫忙運屍、棄屍，這2人也是警方已鎖定的藏鏡人；目前已知的重要幹部代號為「阿中」、「泰勒」、「藍道」、「木法沙」、「龍蝦」、「中小」、「《阿宏》萬花筒」等。

此外，檢警還查出詐團使用Telegram（紙飛機），利用通訊軟體「閱後即焚」的功能，只要看過以後即刪除對話紀錄，避免手機被查扣後，遭檢警還原成為證據，並陸續成立「可爾必思B」、「米奇不妙屋」群組，教育成員被捕後如何自保，防止虐殺證據曝光。

新北警8日會同恆春警分局循線到恆春鎮恆南路某民宿，逮捕涂世泓及22歲廖姓女友。據悉涂男綽號龍蝦，手下都叫他「蝦董」，有毒品、妨害自由前科，他當時準備帶廖女從墾丁偷渡，但因九合一大選將近，海巡署對出海漁船、遊艇管制趨嚴，讓他只能躲在民宿等待時機，沒想到警方快一步將他逮捕。