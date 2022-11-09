俄軍在巴甫洛夫卡（Pavlovka）和烏格萊達（Ugledar）方向的攻勢已經持續了一個星期。由於天氣原因，戰鬥呈現出陣地戰性質，因此來遠東地區的俄軍部隊集中力量摧毀烏軍的儲備和射擊點。先前大放異彩的「手術刀」（Lancet-3）遊蕩彈藥（Loitering Munition, 或稱神風無人機）大量用於實施外科手術式打擊（Surgical strike），過去幾天在這個方向造成了烏軍損失。

🇷🇺💥🇺🇦Massive use of "Lancet" UAV's in Ugledar direction pic.twitter.com/5AsSwN0514 — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) November 8, 2022

從影片和地點分析來看，包含這2天飽受信息戰困擾的155海軍步兵旅在內的俄羅斯V集群，已經摧毀了烏軍2輛BMP-2、1輛T-64B坦克、1輛波蘭T-72M1坦克、2門M777榴彈炮、1輛BTR-80和1輛Bastion-01多管火箭系統。

偵察無人機結合遊蕩彈藥的組合的效果顯著，當偵察無人機操作手找到目標後，再由遊蕩彈藥操作人員從空中出擊將其摧毀，昨日在巴克姆特（Bakmut）方向，一輛波蘭蟹式自走砲（AHS Krab）也遭到Lancet-3打擊。

手術刀是由卡拉希尼柯夫集團（Kalashnikov Concern JSC）旗下的扎拉航空集團（ZALA Aero Group）所開發生產的遊蕩彈藥，可以進行空中偵查，待選定目標後可以啟動攻擊速度衝向目標，如同各國競品一般，可以滯空盤旋待命，等待正確的打擊時間。

該系統源自無人飛行翼KYB Kub（立方體）遊蕩彈藥技術積累而來，分別有兩種型號，Lancet-1和Lancet-3，差別在於飛行時間和彈頭裝藥量。Lanect-1屬於較小的版本，僅攜帶了1公斤的彈頭，最大起飛重量為5公斤，續航力為30分鐘。

而目前比較常見到的Lancet-3具有3公斤的彈頭和40分鐘的續航時間。最大起飛重量為12公斤，此外根據俄羅斯armstrade.org軍事網7月21日報導，俄方已經對投入戰場的Lancet-3進行了升級，除了增加續航時間1小時之外，還換裝載了5公斤的彈頭，除了高爆反裝甲( HEAT)彈頭外，另外還有對軟性目標的高爆彈（HE）和對抗人員和掩體用的熱壓彈（Thermobaric），增加使用場景和彈性。