53歲的陳紅年輕時走紅並非藉著大陸名導陳凱歌妻子的名號，也不是流量小生陳飛宇的媽媽，她當年因為憑著過人的美貌被封為「大陸第一美人」，出演了許多知名代表作如《聊齋》、《梅花三弄》、《大明宮詞》，而她與大導演陳凱歌的感情在當年鬧得沸沸揚揚，陳紅甚至背負著小三的罵名與陳凱歌結婚，值得慶幸的是，他們感情歷經風雨，直到今日依舊穩定，羨煞眾人。

大陸名導陳凱歌現年已70歲，曾執導《梅蘭芳》等片屢獲大獎，是大陸導演黃金世代極具代表性的人物之一，他的感情生活也相當豐富，當年與央視美女主播倪萍交往，但卻轉頭卻和年輕貌美陳紅結婚，引起軒然大波。陳紅與陳凱歌的相遇起初是在《風月》劇組，當時陳凱歌對於陳紅的美貌相當驚艷，對她照顧有加，很快的劇組中很快傳出陳紅和陳凱歌過從甚密，製作人聽聞後，不顧陳凱歌的解釋，馬上開除了陳紅，找鞏俐接下之後的戲份。

陳凱歌、陳紅過去一起出席坎城影展。（圖／中時資料照片）

可陳凱歌依舊念念不忘陳紅，直到陳紅表明自己不會愛上有男友的人，陳凱歌才下定決心與倪萍分手，並追去加拿大跟陳紅求婚，雖然陳紅當時對陳凱歌的感情比較像是師生之情，但她還是欣賞陳凱歌的才華，答應了求婚。其後，排山倒海的謾罵向她撲了過去，但陳紅依舊不畏旁人的眼光，與陳凱歌結婚，生下兩個兒子，並繼續進修戲劇與電影相關領域，將生活過得相當充實。

陳凱歌、陳紅來台參加《康熙來了》錄影。（圖／中時資料照片）

如今，隨著歲月的流逝，陳紅雖然有了一點老態，但氣質與神韻依舊保有當年「大陸第一美人」的氣勢，而她與陳凱歌的感情一直維持良好，當陳紅被外界嘲笑蒼老，陳凱歌曾站出來維護妻子：「有皺紋好啊，皺紋是我倆的愛情見證。」可看出夫妻鶼鰈情深 ，令人羨慕不已。