中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀），有著甜美臉蛋及D級超兇身材，加上個性外向活潑，instagram多達23.6 萬粉絲追蹤，日前上傳一系列工作花絮照，只見胸前直接挖空，傲人上圍幾乎要直接彈出，養眼畫面引發網友熱議。

昨(8日)中華職棒舉辦台灣大賽第三場賽事，中信兄弟來到主場洲際棒球場，身為「Passion Sisters」人氣成員的短今，開打前發文寫下:「明天臺灣大賽Game3，我要看到滿滿的洲際黃海好嗎」，呼籲球迷到球場為球員加油，接著附上多張個人美照，只見她對著鏡頭擺出招牌甜美笑容，融化不少男性粉絲的心，其中一張穿著斜肩背心的照片，除了露出雪白肌膚，胸前更是直接挖空，一對傲人北半球呼之欲出，讓粉絲眼睛狂吃冰淇淋。

中信兄弟昨晚賽事終場以7:2獲勝，目前3連勝聽牌，最快今晚奪下職棒33年總冠軍，短今昨(8日)在球隊奪下勝利後，也發文寫下:「最後一哩路，陪我走到最後」，接著曬出在球場應援的照片，只見她側身對著鏡頭，露出傲人S級火辣曲線，對著鏡頭比出勝利及愛心手勢，相當有把握球隊能在今晚能拋下黃色彩帶。

對此，網友紛紛留言:「一起走過最後一哩路」、「超甜美氣質可愛」、「有板金，一定總冠軍」、「還是要穩扎穩打拿到最後一勝」、「今天進場拋彩帶」、「有短今在兄弟自動奪得冠軍」、「在一勝就可以抛彩帶了」。