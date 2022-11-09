擁有「童顏女神」封號的女星李佳穎，在去年被爆出密婚圈外男友，但當時李佳穎透過經紀人回應「等結婚會大方分享喜事，大家不用急著現在祝福我！哈哈！」如今再被爆出離婚且結交新歡消息，令人相當震驚。

根據《鏡週刊》報導，李佳穎早在今年七月與前夫離婚，近日更是被爆出新歡為是羊肉爐餐廳的老闆「楊先生」，男方也多次進出李佳穎家中，兩人疑似同居，其中在1日凌晨2點左右，李佳穎與楊先生出現在街頭，後面跟著一對店員情侶檔一同到停車場取車，隨後，楊先生先讓員工情侶下車，回家換開白色保時捷，凌晨3點兩人再回到李佳穎家中，而12小時過後又一起出門。

然而，《鏡週刊》也指出楊先生是女星徐瑋吟（鮪魚）的前男友，而李佳穎之所以會認識楊先生據悉是徐瑋吟介紹，對此，經紀人表示李佳穎已經單身一段時間，且以李佳穎的個性，有喜事一定會說，只是可能之前疫情的關係，較少機會面對媒體才無更新近況。

事實上，李佳穎在2020年曾在某次訪問中坦言，當時有位交往多年且穩定的圈外男友，也透露對方「身高超過180公分、高大帥氣、愛打籃球」，更強調未來若是結婚也不會公開對方身分，希望保護對方隱私。