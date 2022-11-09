精確(3162)公布10月營收達3.01億元，創史上單月新高，月增48.45％，年增235.09％；累計前10月營收為18.1億元，亦創歷年同期新高，年增70.66％。主要由於塞爾維亞廠產能如期開出，貢獻營收所致。

精確2021年營收13.45億元，其中電池盒營收0.83億元，今年上半年電池盒營收已達3.3億元，但在投入新產線擴充階段，毛利率僅11％，8月遇到重慶廠及東台廠因停電等因素影響產出，未能突破3億元，延遲到10月站上3億元歷史新高。

由於營收規模擴大，電池盒毛利率將回到20％以上，單月將轉為獲利，第四季營收有機會續創新高，甚至挑戰4億元，單季可望轉盈。

精確未來成長動能主要來自電池盒及壓鑄件，目前電池盒及鋁壓鑄的產能都已準備完成，等待驗證通過即可展開出貨，法人預期2023年的營收將由今年20多億元翻倍成長，上看50億元，2023年獲利可期。