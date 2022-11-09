美國期中選舉今天投票，在紐約，這次選舉攸關州長誰屬，也牽動國會、州議會兩大黨勢力消長。紐約選民在意通貨膨脹、治安惡化等議題，並憂心社會撕裂影響國家前途。

紐約地區台裔候選人選情也是看點。聯邦眾議員孟昭文、紐約州參議員劉醇逸爭取連任，深耕地方多年的曲怡文爭取成為首位台灣出生的女性紐約州參議員，政治素人廖安怡則期盼擊敗韓裔強敵金兌錫（Ron Kim）進入州眾議會。

紐約風氣自由，向來是民主黨票倉。共和黨希望藉這次選舉重新掌控國會參眾兩院，粉碎民主黨在紐約州議會掌握的絕對多數地位，挑戰紐約州長侯可（Kathy Hochul）、州檢察長詹樂霞（Letitia James）等民主黨大將。

與2020年總統大選相比，期中選舉在紐約熱度明顯下滑。根據紐約州選舉委員會初步統計，近120萬名選民提前投票，較兩年前減少逾一半。

在曼哈頓中城，公立第116小學室內體育館作為投票所，投票日上午選民川流不息，踴躍行使投票權。

以化名普里茜（Prissy）受訪的選民向中央社表示，投票後她感到興高采烈，覺得自己做了一件負責任的事。美國內部撕裂嚴重，人人盡本分投票、表達心聲，社會才有前進的力量。

她說，美國通膨問題非常嚴重，必須從國內及全球著手嘗試解決。在紐約犯罪率升高的情況下，她認為公共安全也不可忽視，「我們必須控制犯罪，治安情況很棘手，已到有點誇張的地步了」。

去年8月，侯可在古莫（Andrew Cuomo）因性騷擾醜聞辭職後上任，成為紐約歷來首位女性州長。這一年多來，紐約治安明顯惡化，競選州長的共和黨籍聯邦眾議員澤爾丁（Lee Zeldin）主打公共安全，支持度緊咬侯可，近期造訪紐約市布朗克斯（Bronx）一處發生血案的地鐵站，抨擊侯可打擊犯罪不力。

美國總統拜登、前總統柯林頓則在選戰最後關頭親赴紐約替侯可站台，凸顯民主黨沒有掉以輕心。

在七旬婦人波隆斯基（Helene Polonsky）眼中，曾有「大熔爐」之稱的美國近年對移民愈來愈不友善，國家前途令她深感憂慮。

她受訪時以「非常害怕」形容投完票的感覺，並說美國最迫切議題是未來要怎麼對待人民，「我們要成為一個憤怒的國家，還是一個開放且接納他人的國家。我的家族100年前來到這個國家，我們必須記得這是個移民組成的國家，是個讓人民自由做出選擇的國家」。（編輯：林憬屏）1111109