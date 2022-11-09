前宜蘭監獄典獄長吳載威2014年接受東森集團總裁王令麟特助胡曉菁請託，讓胡入監面會前民進黨新潮流系大老吳乃仁及顏萬進，懲戒法院認定吳載威使社會大眾對矯正人員、矯正系統產生不良觀感，判決記過2次，可上訴。

刑事部分，吳載威遭檢方起訴後，台北地方法院在2019年10月9日判決無罪，檢察官不服已提起上訴，現由台灣高等法院審理中。

監察院彈劾指控，2014年6月間，胡曉菁因故欲至宜蘭監獄辦理受刑人吳乃仁及顏萬進之特別接見，乃託由時任綠島監獄典獄長之蘇清俊代為聯繫，蘇清俊先於同月13日以電話告知吳載威，商請其同意辦理。

同月23日下午，蘇清俊先前往吳載威之辦公室，再次重申此事，安排完畢後告知胡曉菁，胡曉菁隨後偕同東森集團所屬子公司森森百貨股份有限公司副董事長趙世亨抵達宜蘭監獄，即經引導至典獄長辦公室與吳、蘇碰面，吳即指示同仁協助填寫特別接見申請單後交予其核章，准予辦理該次特別接見。

當天下午3點多，胡曉菁、趙世亨於特別接見完畢後，再返至宜蘭監獄典獄長辦公室，向吳載威致意，胡曉菁與蘇清俊商議，邀約吳載威於當日下班後，共同前往料理餐廳用餐。

席間胡曉菁並將每房2萬1800元之東森海洋溫泉酒店海景豪華雙人房住宿券（一泊二食）5張，價值共計10萬9000元，經由蘇清俊之手在桌下遞交予吳載威，作為吳載威核准特別接見之餽贈。

懲戒法院審酌吳載威身為典獄長，因受蘇清俊私誼請託而核准胡曉菁等人特別接見受刑人，並接受彼等之飲宴餽贈，均致生社會大眾對矯正人員、矯正系統之不良觀感，判決記過2次。可上訴。