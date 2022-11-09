臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

民進黨台北市長候選人陳時中遭國民黨台北市議員徐巧芯爆料，疑似在酒後「醉摟人妻」，引發政壇譁然。身兼民進黨主席的總統蔡英文則宣布，11月12日將在凱道舉辦「為台灣鼓舞！」造勢晚會，更特別召喚力挺她的粉絲們，也一起支持陳及新北市長候選人林佳龍，以達成「首都圈共好」。此文引發大批網友反感，更有人直言：「我們年輕人在柬埔寨怎麼被凌虐，台灣甚至出現了豬仔翻版，妳有關心嗎？」

蔡英文昨（8）日在臉書發文表示：「從2016年、2020年，到去年四大公投，每一次台灣最關鍵的時刻，我們都聚集在凱道，團結最大的力量，守護台灣。因為有大家站出來，我們守護了執政的路線，台灣也能夠穩健發展，獲得世界的肯定。」

蔡英文強調，今年11月26日的這場選舉，不只是地方選舉，而是關乎台灣執政的方向、台灣未來的發展，以及台灣的民主，需要每一位台灣人挺身而出。如果你支持蔡英文，肯定台灣的成績，那她要請大家也一起支持陳時中、林佳龍，讓台灣的首都圈共好，台灣的發展就會更好，「台灣的每個關鍵時刻，我們都在這裡！11月12日，我們再次相約凱道見。」

此文湧入超過2200則留言，討論熱烈。除部分綠營同志及其支持者外，多數為批評聲浪，網友紛紛表示：「我們年輕人在柬埔寨怎麼被凌虐，台灣甚至出現了豬仔翻版，妳有關心嗎？」「年輕人快活不下去了，妳有在乎？」「身為上一次的首投族，我後悔投給妳」、「人民在台灣被當豬仔養，棄屍各地的時候你在哪裡咧？」「原來飛彈打過領空不是關鍵時刻，難怪府院黨神隱也只是誤會」、「希望當天活動舞台上的讀稿機壞掉」。

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