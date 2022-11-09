蔥蒜堪稱中式料理不可或缺的提味、爆香的調味品，但竟然有「助性」功效！泌尿科醫師表示，食用蔥蒜有助於血管擴張、幫助性慾，臨床上證實有助於治療勃起功能障礙，但醫師也提醒，原本有攝護腺炎或尿路系統發炎患者避免食用，以免加重病情。

北醫附設醫院泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修在臉書粉專「泌密會客室」，以科學分析蔥蒜其中的成分，有助於勃起和提升睾固酮，因為其中的大蒜素和消化後產生的硫化物，會增加血液中一氧化氮的濃度，將有助於擴張血管、增加血流量及放鬆血管平滑肌，在臨床實證醫學上發現有助於治療高血壓和勃起功能障礙。

此外，研究也指出蔥蒜類有助於提高睾固酮水平，增強睾丸、前列腺和附睾等生殖器官的抗氧化酶活性，幫助減緩睪丸細胞的損傷，有助精子的產生以提高男性的生育率。

陳偉傑、羅詩修說明，睪固酮是男性發育生殖器官及發揮性徵重要的性激素，研究指出增加睪丸血流量與睪固酮的產生有正相關，能幫助製造精子。