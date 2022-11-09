距離九合一選舉投票日期越來越接近，候選人皆極力衝刺選票中！新北市長侯友宜昨(8日)特地到南投縣竹山鎮，為國民黨南投縣長候選人許淑華輔選，而民進黨南投縣長候選人蔡培慧則是與民進黨台北市黨部前主委吳怡農以車掃拜票；侯被媒體問及「有互相拚場的感覺嗎?」則是脫口而出「吳怡農是誰啊？」一旁的議員則是說明吳的身分。

新北市長侯友宜表示，「很抱歉吳怡農是誰我不認識，不過，是誰都沒關係，都不重要，重要的是南投縣的縣民，要看到好好做事的許淑華。她的心目中是南投縣民認同她，心目中永遠只有縣民」。

侯友宜強調，許淑華經歷豐富、又年輕又有創意，在後續接棒林縣長，一定會把很多青農、休閒觀光產業等，跟新北市大家都可以合作。他也提到，許淑華歷經南投縣議員、南投市長、立委，一直在南投為鄉親服務，照顧老幼，她心目中永遠只有縣民，所以南投縣民是她心目中的最大咖、最重要的。