大陸知名女星Angelababy（楊穎）今年初宣布與男星黃曉明離婚後，便將重心放在事業上。而一向以亮麗外貌著稱的她，日前遭到醫院盜用她牙齒矯正的前後對比照進行宣傳，讓她憤而提告，如今法院判決結果出爐，再度引發關注。

根據大陸媒體報導，Angelababy過去與北京合眾京州醫院的網路侵權糾紛案的一審文件，在近日被公開，在法院文件中顯示，Angelababy指控院方未經同意，就讓旗下口腔醫院擅自使用她36張矯正前後的照片，並配上廣告標語，於網路上進行文章宣傳，意圖利用她的影響力與商業價值吸引關注，達到品牌宣傳效果，而照片也侵犯了Angelababy的肖像權。

而法院認為被告未經Angelababy的同意下，就擅自在文中使用了她的照片，並用於商業行為，構成了侵犯肖像權，因此判決北京合眾京州醫院必須要在微信公眾號上刊登道歉聲明，並且賠償Angelababy3.6萬人民幣（約新台幣15.8萬元）。

事實上，Angelababy早年出道時，就有嚴重的暴牙，臉型也比現在圓潤許多，因此引發許多「整形」的傳聞，但其實粉絲們都知道，她是透過牙齒矯正才讓臉蛋升級，不過即使如此仍不影響她在演藝圈中女神的地位。