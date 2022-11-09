年底全台各地商圈或地標會出現許多耶誕樹，一名在台工作的比利時人分享，台北信義區擺了一棵紫色的耶誕樹，可能是他此生看過最醜的一棵，放在路邊把台灣街景原有的美感都破壞殆盡，遠看起來根本就是披著廉價紫色戲服的巨大三角錐，引起網友熱議。

一名來自於比利時的男網友近日在推特上PO照片說，這可能是他這輩子看過最醜的耶誕樹，有時候他很希望台灣人乾脆不要慶祝耶誕節了，擺了一棵這樣的耶誕樹在路上，直接把台灣原有的美感都給拖垮了。

This must be one of the ugliest Christmas trees I've ever seen! Sometimes I wish Taiwan wouldn't celebrate Christmas ... It doesn't go with Taiwanese aesthetic. pic.twitter.com/BNwfhr4xDa — Antoine • 杰安 (@jieh_an) November 5, 2022

從畫面中可見，一棵紫色的耶誕樹聳立在路上，上面掛著好幾顆金黃色的星星點綴，樹的頂端則放了一顆碩大無比的銀色星星，中間還鑲著一顆紅色的愛心，看上去確實有些一言難盡。

貼文引起網友討論，其中有一位網友吐槽說，照片裡面有耶誕樹嗎？我怎麼沒有看見啊？對此，原PO也特意留言回應說，是啊！沒有耶誕樹！只有一個批著紫色廉價迪士尼道具服的巨大三角錐而已。