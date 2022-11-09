自從上賽季合約到期後，湖人並沒有與「魔獸」霍華（Dwight Howard）續約，直到NBA開季後仍苦苦尋求下家，儘管曾與籃網、勇士傳出簽約消息，最後仍不了了之，不過昨（8）日霍華拋出震撼彈，確定來台效力T1隊伍桃園永豐雲豹，就連前隊友「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony）也被傳出可能來台打球。

36歲的霍華上賽季效力湖人，場均出賽16.2分鐘，平均能拿到6.2分、5.9籃板，投籃命中率6成12，如果轉換成每36分鐘出賽的數據，則可拿下13.8分、13.2籃板及1.3次火鍋，絕對有繼續打NBA的實力。

霍華遲遲等不到NBA球隊合約，這也讓他開始尋找海外打球機會，昨日桃園雲豹官方宣布，以月薪超過20萬美元邀請霍華來台打球，立刻引爆國內籃壇，球團預計將在12日舉行加盟記者會，19日就會迎來個人在T1聯賽的處女秀。

就在大家還沉浸在霍華將抵台的氛圍中，目前也在待業的前NBA得分王「甜瓜」安森尼，也被傳出將要來台效力，比霍華還要年長2歲，又是身為主打外線的球員，「甜瓜」想要返回NBA的難度更大，不過至今他還沒能收獲職業生涯首座總冠軍，仍否願意遠渡重洋來台效力，還不能妄下定論。