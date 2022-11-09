新冠肺炎疫情過去兩年多，讓大家的生活有了很大的改變，累積已經為運動發展基金挹注超過300億台幣的台灣運彩，也曾受疫情影響，面臨架上沒東西賣的狀況，走出許多考驗後，台灣運彩總經理林博泰帶著正向思考經營，並對今年世界盃足球賽帶來的效益有很高期待。

林博泰在2014年加入運彩團隊，在他的管理下台灣運彩銷售持續穩定成長，去年創下年度銷售額466億台幣的歷史新高紀錄，談到這個過程，他透露，自己經過10幾年在銀行的經驗，後來被指派投標公益彩券，得標後再被派持續運作，就從公益彩券一路投入在公益博弈裡，後來再接下運動彩券。

「本來也是想說繼續做公益彩券就好，可是那時候就是威剛科技標到了第2屆的運動彩券，找中國信託當金流受委託機構，那時候就被問是不是可以來幫忙負責運彩這一塊。當時我也嚇一跳，大家都覺得（運彩）不好做，連之前一個很強大的機構都做得很辛苦，後來我轉念想：『人家都不怕我砸鍋了， 我幹嘛自己怕砸鍋？』只是接下後那時真的很辛苦，最主要是人才，當時光找一個財務主管就被4個婉拒，後來的財務主管，願意來支援我，我真的一直感念到現在，也非常感謝各單位主管的付出。」

正向經營 林博泰希望銷售再攀新高。（圖／中時新聞網攝）

林博泰補充，感謝前一屆發行機構打下基礎，讓運動彩券的型出來了，才可以讓後續的銷售可以有明顯的成長，更拜去年東京奧運熱潮之賜，讓台灣運彩創下466億年度銷售紀錄，今年有世界盃足球賽，透過靈活投注方式、兌獎快的吸引，他看好有機會可以突破520億、甚至再更高。

現在國際賽恢復到新冠肺炎疫情前的榮景，林博泰還是對疫情當時對整個環境的影響難忘，「記得是2020年，那時從國外開始，較大的巨浪是3月10幾號的時候，那時NBA全面無限期停賽，加上美國職棒大聯盟也是新球季暫緩，比賽都取消、延賽，我們架上完全沒商品可賣，運動彩券依照條例必須以各種運動競技為標的，結果沒有運動競技，哇哩咧真的很頭大。」

所幸2020年5月中華職棒領先國際開打，成了拯救台灣運彩的生命線，後來比賽慢慢回來，8、9月台灣運彩也「報復性開盤」，努力讓銷售額撐到400多億台幣。

運動賽事很多都在歐美，為提供消費者更便利的投注服務，台灣運彩推出了「虛擬投注」，為了化解通路衝突、讓實體投注站不會因虛擬投注沒生意，台灣運彩也將收益回饋給經銷商，「經銷商覺得他店沒開，還是睡覺的時候依然有收入，那何樂不為？ 在這種情況下，經銷商接受了以後，我就把1600個實體投注站這個阻力，轉換成1600個助力，甚至每一個投注站都積極幫忙爭取虛擬會員，有了這樣的推動，一切都往正向來發展。」