世界田徑總會(World Athletics)公布「2023新北市萬金石馬拉松」成為全國第一的金標賽事。（新北市體育處提供）

世界田徑總會(World Athletics)公布「2023新北市萬金石馬拉松」成為全國第一的金標賽事，新北市長侯友宜今日與中華民國田徑協會理事長葉政彥及祕書長王景成宣布好消息，侯友宜表示，感謝中華民國田徑協會的指導與協助，更感謝新北市民與各界跑友、贊助夥伴的支持，明年3月19日，透過三大洲的電視轉播，讓世界看見台灣。

侯友宜表示，新北市萬金石馬拉松從銅標籤、銀標籤到金標籤，整個過程非常不容易，也克服許多難關，尤其疫情期間，2021年在兼顧防疫下，成功舉辦國際上少數的實體馬拉松，非常感謝中華民國田徑協會和美津濃、富邦金控及太平洋建設等贊助夥伴，長期支持與協助市府團隊。

侯友宜更強調，感謝萬里、金山、石門地區居民，這份榮耀屬於新北市民，也是台灣的驕傲。

侯友宜說，2023新北市萬金石馬拉松除已成為金標籤賽事，同時也落實環境永續，以實際行動申請國際責任運動標章、ISO 20121活動永續管理系統認證及ISO14067產品碳足跡認證，從活動規畫、辦理到後續廢棄處理，減少對社會、經濟及環境之衝擊。

在減碳作為方面，除使用環保可回收材質製作選手跑衣，更首創將選手衣保袋與新北環保兩用袋結合，減少一次性浪費，創造循環利用價值。

葉政彥表示，世界田徑總會目前公布的2023標籤賽事共有230場，金標籤38場，有國人熟知的大阪馬、休士頓馬等，2023新北市萬金石馬拉松成為金標賽事，將能吸引更多奧運等級的菁英選手參賽，提供國內選手切磋交流的機會，提升國內馬拉松競技水準。

體育處表示，全國第一且是唯一的「金標賽事」2023萬金石馬拉松將在3月19日於萬里開跑，邀請民眾11月19、20日到市民廣場參加「新北歡樂耶誕城運動派對」，現場有多元豐富的展售攤位及各式運動體驗，還有機會跟新北市運動明星近距離接觸，詳洽新北市萬金石馬拉松官方網站、臉書粉絲團及新北運動聚點粉絲團查詢。