民眾黨新竹市長候選人高虹安近期爆出助理要上繳加班費至辦公室帳戶作為「公積金」，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲則認為此舉正常，批評選戰不斷抹黑實在難看。民進黨立法院黨團總召柯建銘8日指出，柯文哲別自以為第16名大法官，用助理加班費另立公積金只是自證洗錢與貪污，現又爆出高虹安男友同時任職鴻海跟擔任立法院助理，「更是核爆、更難善了」，爭議才剛開始而已。

「這不是洗錢，什麼才是洗錢？」柯建銘指出，助理加班費回收成公積金作為私用，涉及《貪污治罪條例》及《政治獻金法》，檢察官與法官會依法辦理，證據到哪就辦到哪，柯文哲別自以為第16名大法官，也別再說國家機器抄家滅族。

柯建銘說明，立委薪水以外，有每個月行動電話費1.2萬元、文具郵票費1.5萬元、服務處租金補助費2萬元、辦公事務費1萬4672元、油料費1.74萬、交通費則實報實銷，另立「公積金」只是自證洗錢、貪污。

柯建銘舉例，翁茂鍾案詳記每日行程及見面人、對話內容，引發百官行述圖，而高虹安公積金內帳，是「大數據、數位化翁茂鍾模式」，容易順藤摸瓜，這種行為不是柯文哲說了算，「用助理費的公積金＝洗錢、貪污！」。

柯建銘表示，前言不對後語、狡辯罪加一等，檢察官、法官對如此重矚案件，依法律、證據辦案，高虹安的助理則會轉為「污點證人」，建議高虹安組好律師團，先想好法庭訴訟策略，以及認罪與否，不要再相信白色價值，將選舉放一邊。